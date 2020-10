Plextor ajoute une nouvelle série de SSD : les M8V Plus

Plextor vient d’ajouter une nouvelle série de SSD à sa gamme : les M8V Plus. Ces nouveaux SSD succèdent aux M8V lancés deux ans plus tôt. Ils embarquent toujours un contrôleur Silicon Motion SM2258 mais cette fois ci ils utilisent de la mémoire NAND Flash BiCS à 96 couches signée KIOXIA, qui est rappelez-vous, le nouveau nom de Toshiba Memory.

Les M8V Plus sont proposés en deux déclinaisons : les M8VC Plus au format 2,5 pouces SATA et les M8VG Plus qui sont au format M.2. 2280 Dans les deux cas, le fabricant annoncent que les SSD seront commercialisés au cours du mois d’octobre mais la disponibilité variera en fonction des territoires.

Quatre capacités sont annoncées pour les deux variantes : 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. Voici les débits annoncés :

– Plextor M8V Plus 128 Go : 560 Mo/s en lecture (65K), 420 Mo/s en écriture (64K)

– Plextor M8V Plus 256 Go : 560 Mo/s en lecture (85K), 510 Mo/s en écriture (84K)

– Plextor M8V Plus 512 Go : 560 Mo/s en lecture (85K), 520 Mo/s en écriture (84K)

– Plextor M8V Plus 1 To : 560 Mo/s en lecture (90K), 520 Mo/s en écriture (88K)

A noter que les Plextor M8V sont couverts par une garantie de 3 ans et ils sont annoncés avec un MTBF de 2,5 millions d’heures. Pas de prix pour le moment.