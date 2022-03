Promo du Printemps : Windows 11 Pro est à 14 € sur Godeal24 !

Si vous suivez l’actualité, vous savez que Microsoft apporte régulièrement des changements et des améliorations à Windows 11.

Si vous suivez l’actualité, vous savez que Microsoft apporte régulièrement des changements et des améliorations à Windows 11. Dans l’une des prochaines mises à jour, Microsoft envisage de rendre son système d’exploitation plus écologique.

En effet, une fonctionnalité aperçue sur le Canal Dev de Windows Insider, permet de comprendre que les futures mises à jour de Windows 11 seront plus respectueuses de l’environnement. Windows Update essaiera de planifier l’installation des mises à jour à des moments précis de la journée dans l’espoir que cela réduira les émissions de carbone.

Comme vous le savez, le réseau électrique est alimenté par de multiples sources d’énergie, y compris les énergies renouvelables et les énergies fossiles. En s’appuyant sur les services de ElectricMap ou WattTime, Windows 11 sera capable de prioriser l’installation des mises à jour en arrière-plan lorsque la quantité d’énergie propre, telle que l’énergie éolienne, solaire et hydraulique, est élevée. Evidemment, les utilisateurs qui le souhaitent pourront toujours choisir d’installer les mises à jour immédiatement.

