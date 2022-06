Le fabricant Sabrent sort l’artillerie lourde et annonce l’arrivée prochaine du Rocket 4 Plus Devastator 2.

Sabrent Rocket 4 Plus Devastator 2 : 64 To de stockage et débits de 28 Go/s

Le fabricant Sabrent sort l’artillerie lourde et annonce l’arrivée prochaine du Rocket 4 Plus Devastator 2. Il s’agit d’une carte d’extension PCI Express 4.0 16x sur laquelle sont connectées pas moins de 8 SSD M.2. PCIe 4.0 NVMe d’une capacité de 8 To chacun. Soit un total de 64 To en tout si mes calculs sont exacts (et c’est le cas !)

Pour concevoir ce « monstre », le fabricant s’appuie sur la carte d’extension HighPoint SSD7540 dont on parlait au début du mois de juin. Le constructeur a opéré quelques modifications sur la carte d’origine et l’a surtout équipé de 64 To de stockage ce qui devrait permettre à n’importe qui de stocker une quantité astronomique de données.

Nos confrères du site TweakTown se sont procurés le Rocket 4 Plus Devastator 2 et ont pu mesurer son niveau de performances. Et sans grande surprise : l’engin est une tuerie ! et il propose des taux de transferts de 28.513 Mo/s en lecture et de 28.093 Mo/s en écriture, de quoi permettre de transférer des données à la vitesse de l’éclair (ou presque…).

Reste maintenant à voir à qui s’adresse une telle solution survitaminée, car avec un ticket d’entrée compris entre 12.000 et 15.000$ pour l’ensemble (carte + 8 SSD de 8 To) je ne suis pas certain que cela s’adresse à Monsieur et Madame tout le monde.

Même les gamers ne doivent pas être nombreux à pouvoir se permettre de dépenser une telle somme pour charger plus vite les derniers jeux à la mode. Donc à part certaines entreprises bien spécifiques et quelques gamers fortunés, l’engin de Sabrent est plus une vitrine technologique qu’autre chose….