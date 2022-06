Soldes : 199€ le SSD M.2. PCIe 3.0 Corsair MP400 2 To

Lancé il y a deux ans, le SSD Corsair MP400 est un SSD M.2 NVMe qui dispose d’une interface PCI Express 3.0 4x et qui exploite de la mémoire NAND Flash 3D QLC et un contrôleur Phison E12S.

La version 2 To est actuellement soldée à moins de 200€ sur le web. Le site TopAchat propos een effet le Corsair MP400 de 2 To à seulement 199,99€ alors que ce modèle se négocie à plus de 220/240€ habituellement sur le net.

Pour information, le MP400 de 2 To offre des débits de 3.480 Mo/s en lecture et de 3.000 Mo/s en écriture avec respectivement 560K et 380K IOPS 4K. Le modèle de 2 To est annoncé avec un MTBF de 1,8 millions d’heures et une endurance de 400 To par an.