Soldes : 969€ le PC portable HP 15-dc1031nf pour les gamers

Le HP 15-dc1031nf est un PC portable à destination des gamers. La machine embarque un processeur Intel Core i7 8750H cadencé à 2.2 GHz, 8 Go de RAM DDR4, un SSD M.2. NVMe de 256 Go couplé à un disque dur d’une capacité de 1 To.

La partie affichage est quant à elle assurée par un écran 15″ Full HD (1920 x 1080) qui dispose d’une dalle IPS et par une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 dotée de 6 Go de mémoire GDDR6.

L’ensemble est bradé au prix de 999€ sur CDiscount à l’occasion des soldes. Mais il est possible de réduire encore un peu le prix grâce au code promo “30SOLDES” dont on parlait hier.

Du coup, en mentionnant ce code au moment de régler vos achats vous obtiendrez 30€ de remise supplémentaire soit un prix final de 969€ pour ce petit bolide qui vous permettra de jouer à pas mal de jeux récents.

– HP 15-dc1031nf à 969,99€ sur CDiscount (via le code “30SOLDES”)

