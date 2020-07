Soldes : l’iPhone XS Max à 769€ sur CDiscount

Dévoilé en septembre 2018 au prix de 1259€, l’iPhone XS Max de 64 Go est un smartphone haut de gamme que l’on peut dénicher en cette période de soldes au prix de 769€ sur CDiscount.

Pour information, l’iPhone Xs Max est doté d’un écran OLED de 6,5 pouces (2688 x 1242 pixels à 458 ppp). Il embarque un processeur A12 Bionic et il est compatible HDR10 et Dolby Vision. Il dispose de deux capteurs photo de 12 MP à l’arrière et d’un capteur de 7 MP à l’avant.

