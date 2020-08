Sortie de la version 6.30 du programme HWiNFO

Le programme d’informations HWiNFO vient de sortir en version 6.30. Pour rappel, cet outil gratuit permet de glaner de nombreuses informations et détails techniques à propos de son ordinateur et des composants qui l’équipent.

La version 6.30 améliore le support de la plateforme Intel Lakefield. HWiNFO 6.30 améliore aussi le support de plusieurs CPU, APU et GPU AMD de nouvelle génération et il prend également en charge le chipset AMD A520.

D’autres changements et améliorations sont également au programme comme on peut le voir dans le changelog ci-dessous. Il s’agit principalement d’amélioratons concernant la monitoring de certains composants.

Vous pouvez télécharger le programme soit via notre section Téléchargement soit directement depuis le site de l’éditeur.

–> Télécharger HWiNFO 6.30

–> Télécharger HWiNFO 6.30 Portable

Changelog Hwinfo 6.30

– Added monitoring of SA, RoC, PCH and EDRAM power estimations on Intel Skylake and later CPUs.

– Added ability to choose font type for tray icons.

– Added option to show all fans including not spinning ones.

– Improved support of VIA CNS.

– Improved support of Intel Lakefield.

– Improved support of several next-generation AMD CPUs, APUs and GPUs.

– Added recognition of AMD A520 chipset.

– Enhanced sensor monitoring on Intel Islay Canyon.

– Added reporting of some missing extended CPU feature flags.

– Enhanced sensor monitoring on ASRock A520 series.

– Enhanced sensor monitoring on MSI A520 series.

– Improved support of legacy Trident graphics cards.

– Added Dark Mode support. Requires Windows 10 Dark Mode for apps enabled.

– Enhanced NVIDIA Ampere support.

– Improved reporting of GPU PCIe current link speed.

– Enhanced sensor monitoring on GIGABYTE A520 series.

– Enhanced sensor monitoring on ASUS A520 series.