SSD PCIe 4.0 Corsair MP600 Pro XT : bientôt un modèle 8 To ?

Lancé en septembre 2021, le Corsair MP600 Pro XT est un SSD M.2. NVMe particuièrement véloce. Pour l’instant il n’existait qu’en trois capacités de stockage (1 To, 2 To et 4 To) mais d’après le site allemand ComputerBase une version 8 To devrait être annoncée prochainement par Corsair.

L’engin est même déjà référencé sur une boutique allemande qui le propose a prix de 1.399,90€. La sortie officielle du MP600 Pro XT en version 8 To est donc plus proche qu’on le pense…

Pour la rappel, la gamme de SSD MP600 Pro XT est un SSD M.2. NVMe qui exploite une interface PCI Express 4.0. Il dispose d’un contrôleur Phison PS5018-E18 et il est équipé de mémoire NAND Flash 3D TLC à 176 couches conçue paar Micron.

D’après la boutique allemande ProShop.de qui référence le SSD en version 8 To, il devrait offrir des débits de 7.000 Mo/s en lecture et de 6.100 Mo/s en écriture (1200K/950K iOPS).

A titre de comparaison les modèles précédents offraient le niveau de performances suivant :

Corsair MP600 Pro XT 1 To : 7.100 Mo/s en lecture, 5.800 Mo/s en écriture (1200K/900K iOPS)

7.100 Mo/s en lecture, 5.800 Mo/s en écriture (1200K/900K iOPS) Corsair MP600 Pro XT 2 To : 7.100 Mo/s en lecture, 6.800 Mo/s en écriture (1200K/900K iOPS)

7.100 Mo/s en lecture, 6.800 Mo/s en écriture (1200K/900K iOPS) Corsair MP600 Pro XT 4 To : 7.100 Mo/s en lecture, 6.800 Mo/s en écriture (1200K/100K iOPS)

Pour l’instant, on ne sait pas quand le modèle 8 To sera annoncé par Corsair ni quand il sera commercialisé en France. Cette actualité sera donc mise à jour dès qu’on aura plus d’informations à ce sujet.

Pour information, les Corsair MP600 Pro XT de 1 To, 2 To et 4 To coûtent respectivement 155,90€, 299,71€ et 6494,98€ sur Amazon.fr.