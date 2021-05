La tablette Fire HD 10 (2021) d’Amazon évolue timidement…

Amazon a décidé de rafraîchir un peu sa tablette Fire HD 10 et propose une nouvelle édition de sa tablette. Mais attention ce n’est pas une révolution, loin de là, mais une simple évolution du modèle précédent sorti en 2019.

En effet, la tablette de 10,1 pouces d’Amazon évolue tout doucement… Pas de grands changements ou de grands chamboulements en vue puisque l’ardoise conserve le même design et le même form factor.

D’ailleurs, le processeur de la machine est toujours le même : un processeur doté de huit coeux cadencé à 2 GHz. Par contre la quantité de mémoire vive évolue et passe de 2 Go à 3 Go de RAM ce qui devrait (en théorie) offrir une meilleur réactivité. A noter également la présence de deux caméras : un modèle 2 MP à l’avant et un modèle 5MP à l’arrière.

D’après le constructeur, la tablette offre une autonomie de 12 heures et propose une nouvelle fonctionnalité au sein de Fire OS : la possibilité d’ouvrir côte à côte deux applications compatibles simultanément comme Facebook Messenger et Prime Video,

Vous pouvez consulter vos réseaux sociaux tout en regardant un film, prendre un appel vidéo sur Zoom tout en envoyant un message, ou prendre des notes dans OneNote tout en lisant un ebook Kindle.

La Fire HD 10 existe en deux capacités de stockage : 32 Go et 64 Go. Mais la bonne nouvelle c’est qu’elle dispose d’un slot au format micro SDXC ce qui permet d’augmenter sa capacité de stockage à moindre frais. Le fabricant indique d’ailleurs qu’elle est compatible avec les micro SDXC jusqu’à 1 To.

Pour information, l’édition 2021 de la Fire HD 10 sera commercialisée à partir du 26 mai prochain. Il est toutefois possible de la précommander à partir de 149,99€ (32 Go) et 189,99€ (64 Go) sur Amazon.fr avec ou sans publicités.

Pour l’instant seul le modèle de couleur noire est proposée mais d’autres coloris devraient être disponibles par la suite… A noter que différents modèles d’étui (noir, bleu, rose et vert) sont d’ores et déjà destinés à la Fire HD 10.