Team Group dévoile des SSD réalisés en partenariat avec ASUS TUF Gaming

Fruit d’un partenariat entre les constructeurs Team Group et ASUS TUF Gaming, les SSD T-Force TUF Gaming Alliance existent en deux formats : 2,5 pouces SATA III et M.2. NVMe.

Le premier porte le nom de T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB. Il s’agit d’un SSD au format 2,5 pouces qui exploite une interface SATA III à 6 Gb/s. Le disque embarque de la mémoire NAND Flash 3D. Deux capacités sont disponibles : 500 Go et 1 To. Ce SSD offre la particularité d’être équipé d’un éclairage RGB ce qui devrait plaire (ou pas) aux gamers. Du côté des performances, il est question de débits pouvant atteindre 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture et jusqu’à 90.000 / 80.000 iOPS en lecture / écriture 4K.

Le second s’appelle le T-FORCE CARDEA II TUF Gaming Alliance. Il se présente sous la forme d’un SSD au format M.2. (2280). Il exploite une interface PCI Express 3.0x 4x compatible avec la norme 1.3 et il embarque lui aussi de la NAND Flash 3D. Le contrôleur et la mémoire sont refroidis via un dissipateur thermique assez imposant qui est censé gardé les composants au frais.

Le SSD existe en deux versions : 512 Go et 1 To qui n’offrent pas le même niveau de performances. En effet, la version 512 Go propose des débits de 3.400 Mo/s en lecture et de 2.000 Mo/s en écriture ; tandis que la version 1 To atteint 3.400 Mo/s en lecture et 3.000 Mo/s en écriture séquentielle.

Les deux gammes de SSD seront disponibles prochainement dans le commerce. La version 2,5″ coûtera 80$ (500 Go) et 120$ (1 To) alors que la version M.2. NVMe sera commercialisée au prix de 85$ (512 Go) et 145$ (1 To).