Western Digital dévoile les disques durs WD RED Plus (exclusivement CMR)

Western Digital ajoute une nouvelle corde à son arc et lance une nouvelle gamme de disques durs à destination des NAS : les WD RED PLUS qui viennent en complément des WD RED et WD RED PRO.

Cette gamme WD RED Plus n’est pas le fruit du hasard. Le fabricant a été plus ou moins contraint de la lancer afin d’éclaircir les choses auprès des consommateurs. En effet, Western Digital avait eu la mauvaise idée d’utiliser des technologies d’écriture différentes au sein même de ses disques durs. D’un modèle à l’autre, la technologie d’écriture utilisée passée du CMR (Conventional Magnetic Recording) au SMR (Shingled Magnteic Recording) et cela sans que l’information ne soit clairement annoncée.

Si pour le commun des mortels, cette différence d’appellation pouvait passer plus ou moins inaperçue il n’en était pas de même pour les utilisateurs avancés et ceux qui souhaitaient installer leurs disques durs en RAID (ce qui est tout l’intérêt d’un NAS et de ces disques durs pour NAS soit dit en passant).

Pour information, la technologie CMR est la technologie la plus commune et la plus répandue. Elle offre un niveau de performance constant contrairement à la technologie SMR dont les performances en écriture chutent lorsque le disque dur est lourdement sollicité, ce qui est particulièrement le cas dans une configuration de type RAID et donc dans un NAS.

Pour tenter de clarifier les choses, Western Digital a donc décidé de lancer la gamme WD RED Plus qui comporte exclusivement des disques durs utilisant la technologie CMR ce qui entre parenthèse était déjà le cas des WD RED Pro.

Au final, si vous comptez tirer pleinement partie de votre NAS il est important de privilégier uniquement les WD RED Plus et WD RED Pro. Ainsi, vous serez sûr d’avoir des disques durs CMR performants alors que les WD RED classiques sont pour leur part soit des disques durs SMR, soit CMR en fonction des modèles.

Voilà le détail pour chaque gamme de disques durs :