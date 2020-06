Sandra 2020.7.30.49 est de sortie !

Le programme d’informations SANDRA 2020 permet de connaître de nombreux détails techniques à propos de son ordinateur. Il permet aussi de tester plusieurs types de composants afin de connaître les performances de tout ou partie de son PC.

Fidèle à son habitude, l’éditeur SiSoftware vient de mettre en ligne une nouvelle version du logiciel. La version 2020.7.30.49 de SANDRA ajoute le support préliminaire des processeurs AMD Ryzen 4000 ainsi que le support préliminaire de l’architecture NVIDIA Ampere.

A noter que la base de données qui contient tous les résultats des benchs a été optimisée afin d’offrir de meilleures performances et la liste des constructeurs présente dans les benchs a été mise à jour. Par ailleurs, plusieurs corrections de bugs ont eu lieu afin d’améliorer le programme.

La liste complète des nouveautés est disponible ci-dessous. Et comme d’habitude vous pouvez télécharger Sandra 2020 version 2020.7.30.49 sur cette page de notre section Téléchargement.

Voilà les nouveautés de cette version :

Update & Optimisations

– CPU Benchmarks: AMD Ryzen 4000 series (APU) preliminary support.

– GPGPU (CUDA/OpenCL) Benchmarks: nVidia Ampere preliminary support.

– Database: Optimise performance when accessing/updating benchmark results.

– Branding (Benchmarks/Ranker): Updated manufacturer list.

Support & Fixes

– Internet Benchmarks: Fix websites access failure due to obsolete agent string.

– Disk Benchmarks: Fix crash on badly fragmented media (HDD/SSD).

– Database: Fix update/insert issues with specific benchmark results.