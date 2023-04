Team Group lance un nouveau SSD : le T-Force Vulcan Z QLC dispo en 2 et 4 To

Le constructeur Team Group étoffe sa gamme de SSD avec un nouveau modèle : le T-Force Vulcan Z QLC. Enfin nouveau !? Pas vraiment… car ce SSD est une évolution du Vulcan Z lancé il y a quasiment un an. La principale différence c’est que la nouvelle version embarque de la mémoire NAND Flash QLC alors que la précédente employait de la NAND Flash TLC et que les capacités de stockage sont plus élevées.

Mis à part ça, on reste toujours sur un SSD au format 2,5 pouces qui exploite une interface SATA III à 6 Gb/s. Le Vulcan Z QLC est dispo en deux versions : 2 To et 4 To. Le constructeur annonce que le SSD offre des débits pouvant atteindre jusqu’à 550 Mo/s en lecture et jusqu’à 510 Mo/s en écriture.

Le Vulcan Z QLC est annoncé avec une garantie de trois ans et un MTBF d’un million d’heures. Au niveau de l’endurance, Team Group mentionne une endurance de 600 To par an pour le modèle 2 To et 900 To par an pour le modèle 4 To.

Ce nouveau SSD 2,5″ sera commercialié partout dans le monde d’ici la fin du mois d’avril. Pour le moment, son prix de vente n’a pas été communiqué.