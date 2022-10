Un nouveau SSD M.2. NVMe est annoncé chez Lexar : le NM760

Le nouveau NM760 du fabricant LEXAR est un SSD M.2. NVMe qu dispose d’une interface PCI Express 4.0 4x. L’engin exploite de la mémoire NAND Flash 3D TLC et un contrôleur gravé en 12 nm dont la référence n’est malheureusement pas précisée.

D’après LEXAR, sa nouvelle unité de stockage peut être utilisée et installée aussi bien dans un PC que dans une console Sony PS5 grâce à ses caractéristiques techniques et ses mensurations qui correspondent au cahier des charges dicté par Sony.

Pour information, le SSD LEXAR NM760 existe en trois capacités de stockage : 512 Go, 1 To et 2 To et il offre des débits qui peuvent grimper au maximum à 5.300 Mo/s en lecture et 4.500 Mo/s en écriture.

Voilà le détail pour les différents modèles :

LEXAR NM760 512 Go : 5.300 Mo/s en lecture et 4.000 Mo/s en écriture (400K/800K iOPS)

5.300 Mo/s en lecture et 4.000 Mo/s en écriture (400K/800K iOPS) LEXAR NM760 1 To : 5.300 Mo/s en lecture et 4.500 Mo/s en écriture (440K/900K iOPS)

5.300 Mo/s en lecture et 4.500 Mo/s en écriture (440K/900K iOPS) LEXAR NM760 2 To : 5.300 Mo/s en lecture et 4.500 Mo/s en écriture (440K/900K iOPS)

Le Lexar NM760 est un SSD M2. PCIe 4.0 d’entrée de gamme comme le prouve ses taux de transferts plutôt moyens pour un SSD câble en PCI Express 4.0. Il est annoncé avec une garantie de 5 ans et un MTBF de 1,5 millions d’heures.

Au niveau tarifare, le constructeur le commercialise à respectivement 69,90€ (512 Go), 119,90€ (1 To) et 239,90€ (2 To).