Un SSD portable rikiki chez Silicon Power : le PC60 ! (maj avec les tarifs)

Un nouveau SSD portable est annoncé chez Silicon Power. L’appareil porte le nom de PC60. C’est un SSD compact qui ne mesure que 80 mm (longueur) x 80 mm (largeur) x 11,2 mm d’épaisseur pour poids de 46 grammes.

Ce produit peut donc être le compagnon idéal pour celles et ceux qui souhaitent transporter leurs données durant leurs déplacements, que ce soit dans leur sac ou même dans leur poche. Surtout que le PC60 est annoncé comme étant résistant aux chocs et aux chutes.

Le SSD PC60 de Silcion Power dispose d’une connectique USB C et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Plusieurs déclinaisons offrant une capacité de stockage allant de 240 à 1,92 To sont annoncés. Chaque modèle supporte des débits en lecture de 540 Mo/s et des débits en écriture de 500 Mo/s. La garantie est trois ans.

Le PC60 existe en quatre versions : 240 Go, 480 Go, 960 Go et 1,92 To. Pour le moment les tarifs de chaque modèle ne sont pas connus. Mais cette actualité sera mise à jour dès que nous aurons des informations à ce sujet.

MAJ : Le fabricant vient d’annoncer les tarifs de ses SSD PC60. Il faudra donc débourser la somme de 56,50$ pour acquérir la version 240 Go, 103$ pour le modèle 480 Go et 185$ pour la capacité de 960 Go. Le prix du modèle 1,92 To n’est pas connu pour le moment.