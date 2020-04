Apple publie une vidéo de présentation de l’iPhone SE 2

La firme de Cupertino a publié une vidéo de présentation de l’iPhone SE de deuxième génération. La vidéo est disponible sur le compte youtube d’Apple France. Vous pouvez la découvrir ci-dessous.

Dans la vidéo, Apple vante les performances de son nouveau joujou qui embarque un processeur A13 Bionic, un processeur bien connu puisqu’il équipe déjà les iPhone les plus haut de gamme de la marque (iPhone 11 et 11 Pro).

Apple vante également la sécurité de son mobile qui dispose d’un capteur d’empreintes digitales TouchID (qui existe depuis l’iPhone 5S et supérireurs). Les modèles les plus récents sont pourtant dotés du FaceID, le retour au TouchID est probablement lié à une histoire de coût.

De leurs côtés, plusieurs youtubeurs français et américains ont publié sur youtube des vidéos de présentation de l’iPhone SE mais l’appareil n’étant pas encore disponible. Il s’agit pour l’instant uniquement de présentation se basant sur les données publiques (caractéristiques techniques, photos, video) fournies par Apple. Il faudra attendre quelques temps avant de voir arriver les premiers tests sérieux de ce nouveau terminal.

Les pré commandes de l’iPhone SE ouvrent cet après midi à 14 heures. Les modèles de 64, 128 et 256 Go sont annoncés à respectivement 489€, 539€ et 659€.