Une nouvelle version (1.94.8) pour le programme CPU-Z

Le programme CPU-Z est un grand classique. Bien connu des bidouilleurs et des geeks, il permet de connaître en un coup d’oeil tous les détails et caractéristiques techniques d’un PC, et plus particulièremnet tout ce qui concerne les composants comme par exemple le processeur, la ram, la carte mère, le gpu, etc…

Aujourd’hui, le logiciel est disponible en version 1.94.8. Cette nouvelle version prendre en charge les processeurs Intel Tiger Lake-U et Intel Tiger Lake-H ainsi que le chipset Intel Z590. CPU-Z 1.94.8 supporte aussi les nouvelles puces graphiques Geforce RTX 3070 de NVIDIA.

Pour rappel, la version 1.94 de CPU-Z a été lancée le mois dernier. Ce nouvel opus ajoutait le support préliminaire des nouveaux processeurs AMD Ryzen 5000 “Zen 3” Vermeer et Intel Rocket Lake, ainsi qu’un meilleur support du TDP des GPU.

Vous pouvez télécharger CPU-Z 1.94.8 soit en vous rendant sur le site officiel soit directement depuis notre section Téléchargement.

Voilà le changelog :

– Intel Tiger Lake-U and Tiger Lake-H (1.94.8)

– Intel Z590 (1.94.8)

– NVIDIA RTX 3070 GPU (1.94.8)

– AMD Ryzen 5000 “Zen 3” Vermeer preliminary support

– Intel Rocket Lake preliminary support

– GPU TDP