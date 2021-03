Le jeu Wargame Red Dragon est gratuit sur l’Epic Game Store

La série Wargame revient au devoir, plus grande, plus riche et plus spectaculaire que jamais. Dans Wargame Red Dragon, vous êtes engagé dans un conflit à grande échelle où les forces occidentales s’affrontent contre le bloc communiste.

1991: les deux blocs s’affrontent dans un nouveau théâtre de guerre, l’Asie, rejoint par divers autres pays: Japon, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande.

Vous commandez les ressources militaires des 17 nations impliquées, en rassemblant votre force de combat à partir d’une sélection phénoménale de 1450 unités qui ont été méticuleusement reproduites à partir de leur source! Commandez des chars, des avions, des hélicoptères, de nouveaux navires de guerre et des unités amphibies dans des batailles intenses d’une profondeur tactique inégalée. Maîtrisez le relief de champs de bataille variés et ultra réalistes, dominez les nouvelles zones maritimes et réécrivez l’histoire.