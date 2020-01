HWiNFO 6.22 Portable est un programme très utile qui peut délivrer de nombreuses informations concernant votre PC. Il permet de détailler un à un tous les composants de votre machine. Prratique pour connaître certaines informations que l'on ne connait pas forcément par coeur. Par exemple, il peut fournir des informtions concernant processeur, la RAM, les technologies utilisées, la carte mère, la RAM, les fréquences de fonctionnement, les températures, etc..

HWiNFO Portable permet aussi de tester son PC et d'effectuer un diagnostic de la machine. Afin de supporter les dernières technologies et les nouveaux matériels, le programme est régulièrement mis à jour afin de rester dans la course.

Cette nouvelle version de HWiNFO supporte les derniers matériels du marché, apporte quelques améliorations et corrige plusieurs bugs de la version précédente.