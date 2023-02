Skype 8.94.0.422 est un logiciel à la fois simple et gratuit qui vous permet de téléphoner gratuitement en VOIP n’importe où dans le monde.

Skype 8.94.0.422 est un logiciel à la fois simple et gratuit qui vous permet de téléphoner gratuitement en VOIP n’importe où dans le monde, et ce en quelques minutes. Skype emploie une technologie de type P2P (peer-to-peer), pour vous connecter avec les autres utilisateurs.

Grâce à Skype, vous pouvez téléphoner gratuitement à tous vos contacts. Pour cela, il suffit de le télécharger, de s’inscrire, et en quelques minutes à peine, vous pouvez brancher votre micro – casque et téléphoner à vos amis et à votre famille sur Skype partout dans le monde.