City of Gangsters et Dishonored : La mort de l’Outsider sont offerts cette semaine

Les jeux City of Gangsters et Dishonored : La mort de l’Outsider sont disponibles gratuitement sur l’Epic Games Store en ce moment. Le premier est un jeu de stratégie alors que le second est plutôt un jeu de type action – aventure. Vous pouvez télécharger ces deux titres gratis jusqu’au jeudi 9 février 2022.

Dans ce jeu de gestion tycoon, lancez une opération criminelle à partir de zéro et transformez-la en une machine à fric bien huilée ! Construisez des bars et distilleries clandestines. Calculez vos coups, traquez quiconque vous doit de l’argent et graissez la patte de la police.

Endossez le rôle de Billie Lurk et retrouvez votre ancien mentor, le légendaire Daud. Préparez ensemble le plus grand assassinat jamais envisagé : tuer l’Outsider, une divinité que Billie et Daud considèrent comme responsable des pires heures de l’Empire.