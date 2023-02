Le logiciel de téléchargement uTorrent 3.6.0.46674 est tout simplement la référence des clients Bitorrent. Il permet de télécharger n’importe quel type de fichiers et ce de matière très rapide et efficace grâce à la technologie P2P.

Le logiciel de téléchargement uTorrent 3.6.0.46674 est tout simplement la référence des clients Bitorrent. Il permet de télécharger n’importe quel type de fichiers et ce de matière très rapide et efficace grâce à la technologie P2P. Que ce soit des photos, des vidéos, des programmes, de la musique, des logiciels etc.. vous devriez pouvoir trouver votre bonheur grâce à uTorrent.

A noter qu’un fichier permettant de traduire le logiciel en français est disponible sur le site de l’auteur.