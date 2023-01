Le jeu Epistory – Typing Chronicles est gratuit sur l’Epic Games Store

Le jeu Epistory – Typing Chronicles est offert en ce moment sur l’Epic Games Store. C’est un jeu d’aventure que vous pouvez télécharger gratuitement sur cette page jusqu’au jeudi 26 janvier 2023.

Synopsis

Epistory vous plonge dans un jeu d’ambiance où vous incarnez une fille chevauchant un renard géant qui combat une corruption insectoïde issue d’un monde en origami. Au fur et à mesure que vous progressez et explorez ce monde, l’histoire se déroule littéralement et les mystères du pouvoir magique des mots sont révélés.