Un nouveau SSD M.2. d’entrée de gamme chez ADATA : le Legend 700 Gold

ADATA vient d’annoncer sur Twitter l’arrivée d’un nouveau SSD qui porte le nom de Legend 700 Gold. C’est un SSD M.2. d’entrée de gamme qui exploite une interface PCI Express 3.0 4x compatible NVMe 1.3 et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D et un contrôleur Silicon Motion SM2263XT.

Le SSD existe en deux capacités : 512 Go et 1 To avec une endurance qui atteint respectivement 160 et 320 To. Il propose les caractéristiques suivantes :

Legend 700 Gold 512 Go : 2.000 Mo/s en lecture, 1.600 Mo/s en écriture (60K / 240K iOPs)

2.000 Mo/s en lecture, 1.600 Mo/s en écriture (60K / 240K iOPs) Legend 700 Gold 1 To : 2.000 Mo/s en lecture, 1.600 Mo/s en écriture (130K / 280K iOPs)

Ce nouveau SSD d’ADATA offre des taux de transferts anémiques comme vous pouvez le voir. C’est vraiment un modèle bas de gamme. Restre à voir quel sera son prix de vente.