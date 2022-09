5 conseils pour acheter un écran gaming

L’offre des écrans de gaming est tellement vaste que l’on pourrait se perdre dans un océan d’avis et de pixels avant d’acheter le produit qui nous convient. Si vous avez l’habitude de faire de longues sessions devant votre PC en jouant à des jeux, ou en streaming sur Twitch, vous avez probablement remarqué que le confort visuel est primordial.

Choisir son écran de PC dépend de nombreux paramètres qui mélangent les considérations technologiques, votre limite de budget mais aussi votre style de jeu. En effet, vous n’aurez pas les mêmes besoins si vous streamez sur des petits jeux indépendants ou de grandes aventures vidéoludiques de type Elden Ring. Cet article vous met sur la voie en vous donnant quelques astuces pour choisir l’écran qui vous convient, que vous soyez adepte de jeux vidéo exigeants, jeux casino ou d’autres plaisirs virtuels.

Taille de l’écran : ça compte énormément

On s’imagine tous que le nec plus ultra est un écran gigantesque qui vous permet de percevoir les moindres détails des jeux. Or, l’immense majorité des écrans de gaming font entre 24 et 27 pouces en diagonale.

Tout dépend bien sûr de l’usage que vous voulez faire de votre PC gaming, mais l’ensemble des jeux n’ont pas besoin d’un écran excessivement grand, exception faite des AAA qui fourmillent de détails (les jeux open-world par exemple). En restant sur une config 24-27 pouces, vous pouvez profiter d’un répertoire de jeux conséquent sans vous fatiguer les yeux.

Écran incurvé : quels avantages ?

En matière de gaming et de travail informatique de précision (arts graphiques, Photoshop) la dernière mode est aux écrans incurvés. Force est d’avouer que jouer devant un écran incurvé est une expérience à part : le confort de jeu est amélioré, mais il faut souvent y mettre le prix.

Cependant, on peut aussi considérer l’écran incurvé comme un gadget comme un autre et passer son chemin. Le mieux est de pouvoir tester un écran du genre pendant quelques heures pour voir si on adhère au concept.

4K, 1440p, 1080p : lequel choisir ?

Vous connaissez peut-être les échelles de mesure 1440p et 1080p présentes sur les vidéos Youtube, sachant que le 1080p est déjà une bonne résolution, que le 1440p est encore meilleur et que le 4K est carrément destiné à un rendu professionnel.

Les règles pour choisir la résolution d’écran sont complexes. D’abord, il faut que votre machine puisse faire tourner une résolution importante avec une carte graphique puissante. Pour des écrans de moins de 24 pouces, choisissez le 1080p, pour des écrans de 27 pouces, choisissez 1440p. Au-delà de cette taille, vous pouvez opter pour un écran 4K.

Un bon écran qui respecte vos yeux, c’est possible

Le confort oculaire : voilà un concept qui pèse dans la balance car il conditionne le temps que vous pourrez passer sur votre écran sans vous abîmer les yeux, ni les nerfs. Le principal ennemi, c’est la lumière bleue qui est responsable de maux de tête et de troubles de la concentration.

Cette lumière bleue est présente en quantité variable sur l’ensemble des écrans qui accompagnent nos vies. Il est donc important de savoir si votre potentiel achat d’écran est une source excessive de lumière bleue. Dans le même registre, sachez que les scintillements, imperceptibles à l’œil nu, ont un effet sur votre vision. Privilégiez donc un écran dont le taux de scintillement n’atteint pas des sommets, avec un bon taux de rafraîchissement.

Écran gaming, un achat qui vaut le coup

Les écrans de gaming les plus compétents démarrent à 500 € pour atteindre des sommes folles. Bien entendu, votre budget entre en ligne de compte lorsque vous décidez d’upgrader votre écran de PC, mais nous confirmons que cela vaut le coup de mettre quelques centaines d’euros en plus pour un meilleur confort.