L’iPhone 14 est disponible dès aujourd’hui, où le trouver ?

Après une traditionnelle période de précommande, l’iPhone 14 est maintenant officiellement disponible à la vente. A partir d’aujourd’hui, il est donc possible d’acquérir le dernier smartphone d’Apple aussi bien sur le net que dans les boutiques qui ont pignon sur rue.

Pour rappel, l’iPhone 14 existe en quatre déclinaisons bien distinctes : l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Les iPhone 14 et 14 Pro sont équipés d’un écran de 6,1 pouces tandis que les 14 Plus et Pro Max sont dotés d’un écran de 6,7 pouces.

Les iPhone 14 et 14 Plus sont proposés avec des capacités de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Go alors que les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max sont déclinés en version 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To.

Vous pouvez comparer les caractéristiques techniques des différentes déclinaisons de l’iPhone 14 via ce tableau comparatif disponible sur le site d’Apple.

