ACER dégaine un moniteur gaming avec une fréquence de 360 Hz pour les gamers

ACER annonce l’arrivée d’un nouveau moniteur gaming au sein de sa gamme Predator. Portant le nom de Predator X25b miiprzx, l’écran est un modèle au foramt 16:9 qui offre une diagonale de 24,5 pouces. Doté d’une dalle IPS, l’écran supporte une définition Full HD de 1.920 x 1.080.

Prévu tout spécialement pour les joueurs, l’appareil offre un taux de rafraîchissement impressionnant de 360 Hz et un temps de de réponse de 0,31 ms (gris à gris). Il supporte la technologie NVIDIA G-Sync (et pas le FreeSync d’AMD) et il est compatible DisPlayHDR 400.

Au niveau des caractéristiques techniques, le X25b miiprzx supporte un contraste de 1000:1 et une luminosité de 400 cd/m². Ses angles de vision atteignent 178° / 178°.

La connectique de l’appareil se compose d’un DisplayPort 1.4, de deux HDMI 2.0, et d’un hub avec 4 ports USB. Une prise casque et des hauts parleurs 2x2W sont également présents.

Pour le moment, on ne sait pas quand ni à quel prix il sera disponible en Europe. Cette actualité sera mise à jour dès que l’information sera connue.