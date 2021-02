Les drivers AMD Radeon Adrenalin viennent de sortir en 21.2.1. Ces nouveaux pilotes sont optimisés pour le jeu The Medium pour lequel ils offrent un gain de performances de 9% en 4K avec une carte graphique Radeon RX 6800 XT de 16 Go.

Le changelog complet des drivers Adrenalin 21.2.1 est disponible sur le site d’AMD. Pour le téléchargement ça se passe à la même adresse. A noter que les pilotes 21.2.1 apportent aussi plusieurs correctifs.

Les drivers 21.2.1 apportent les correctifs suivants :

– Display flicker or corruption may be experienced when two displays are connected to Radeon RX Vega series graphics products with at least one display set to a high refresh rate.

– Screen flickering might be observed when using MSI Afterburner.

– Radeon recording and streaming features may fail to enable on AMD Radeon HD 7800 series graphics products.

– Some models may fail to render or may render incorrectly when using SketchUp on Radeon RDNA graphics products.

– Some Samsung CRG9 series displays may experience a black screen when waking from sleep.

– Metro Exodus may experience intermittent application crashes with DirectX Raytracing enabled.

– Video playback on secondary displays may experience stutter while playing Doom Eternal™ on the primary display.