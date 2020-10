AOC dévoile pas moins trois nouveaux moniteurs

AOC ajoute pas moins de trois nouveaux moniteurs à sa gamme. Nous avons donc droit au Q32E2N, au U32E2N et au Q34E2A qui se destinent aussi bien au monde professionnel qu’aux particuliers qui souhaitent acquérir un moniteur qui offre une large surface de travail.

AOC Q32E2N

Le moniteur AOC Q32E2N est un modèle de 31,5″ QHD (2560 x 1440 pixels) qui embarque une dalle VA au format 16:9. L’appareil offre un contraste natif de 3000:1, un temps de réponse de 4 ms, une fréquence de rafraîchissement de 75 Hz, une luminosité de 250 cd/m2 et il supporte la technologie Adaptive-Sync Le Q32E2N offre des angles de vision de 178/178°. L’écran dispose d’un châssis à bords fins et il intègre des haut-parleurs stéréo intégrés de 2 x 3 W. Sa connectique se compose enfin de 2 ports HDMI 1.4, d’un DisplayPort 1.2 et d’une sortie audio jack pour le casque. Le Q32E2N est affiché au prix de 249€.

AOC U32E2N

De son côté, le U32E2N est un écran de 31,5″ au format 16:9 qui embarque une dalle VA supportant une définition Ultra HD (3840 x 2160 pixels). Le moniteur offre un contraste de 2500:1, un temps de réponse de 4 ms, une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz, une luminosité de 350 cd/m2, des angles de vision de 178/178° et il supporte la technologie Adaptive-Sync. L’écran propose 2 ports HDMI 1.4, un DisplayPort 1.2, une sortie casque et des HP 2 x 3 W. Le U32E2N est affiché au prix de 429€.

AOC Q34E2A

Enfin, le Q34E2A est un écran plus grand qui mesure 34 pouces. Doté d’une dalle IPS au format 21:9, l’appareil supporte une définition de 2560 x 1080 pixels. Ses caractéristiques techniques font état d’un contraste de 1000:1, un temps de réponse de 4 ms, une fréquence de rafraîchissement de 75 Hz, une luminosité de 300 cd/m2, d’angles de vision de 178/178° et du support de l’Adaptive-Sync. Du point de vue de la connectique, le moniteur Q34E2A propose 2 ports HDMI 1.4, un DisplayPort 1.2, une sortie jack pour le casque et des HP 2 x 3 W. Le Q234E2A coûte 289€.