AOC présente une nouvelle série de moniteurs 21″, 24″ et 27″ pour le grand public

Le fabricant AOC présente une nouvelle gamme de moniteurs baptisée “B2”. Celle-ci se compose de trois modèles Full HD : il y a tout d’abord le 22B2H qui est un 21,5 pouces équipé d’une dalle VA, le 24B2XH qui est un moniteur 24″ à dalle IPS et enfin le 27B2H : un 27″ qui exploite lui aussi une dalle IPS.

Dans tous les cas, il s’agit de moniteurs polyvalents qui intéresseront ceux qui disposent d’un petit budget. En effet, les trois écrans peuvent être utilisés aussi bien pour travailler, regarder des vidéos, surfer sur le net, etc… et éventuellement pour jouer de façon occasionnelle, même si pour cette tâche les gamers préfèreront sans doute se tourner vers des moniteurs 100% gaming.

Les moniteurs “B2” d’AOC offrent un taux de rafraîchissement de 75 Hz, une luminosité de 250 cd/m², un contraste de 1000:1 et des angles de visions de 178/178°. A noter qu’ils supportent comme la majorité des écrans de la marque les technologies FlickerFree pour réduire le scintillement et LowBlue pour limiter les émissions de lumière bleue. Au niveau de la connectique, on trouve sur les trois appareils un port HDMI 1.4, un port VGA et une sortie audio jack.

Les moniteurs AOC 22B2H, 24B2XH et 27B2H seront disponibles dans le commerce dès le mois de février. Il faudra débourser respectivement 99€, 109€ et 149€ pour se procurer ces modèles.