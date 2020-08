AOC s’adresse à nouveau aux gamers avec 4 nouveaux moniteurs à 165 Hz

Le constructeur AOC annonce la sortie de quatre nouveaux moniteurs à destination des gamers. Les moniteurs C24G2AE et C24G2U sont des modèles gaming qui offrent une diagonale de 23,8″ tandis que les C27G2AE et C27G2U, plus grands, sont des modèles de 27’.

Les quatre écrans partagent en grande partie les mêmes caractéristiques techniques. On trouve en effet sur les quatre appareils une dalle VA incurvée (1500R) qui supporte une définition Full HD de 1920 x 1080, la compatibilité AMD FreeSync Premium, le support d’une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, une luminosité de 250 cd/m², un temps de réponse de 1 ms et des haut-parleurs intégrés (2 x 2 Watts).

Les modèles ‘U’ se distinguent toutefois des versions “AE” par des fonctionnalités supplémentaires comme par exemple des réglages de la hauteur plus importants, le pivotement ou la rotation horizontale ou encore la présence d’un hub USB 4 ports, ce qui permettra de faciliter la connexion de divers appareils.

Couverts par une garantie de ans, les moniteurs AOC C24G2AE, C24G2U, C27G2AE et C27G2U seront disponibles en boutique dès le mois de septembre aux tarifs respectifs de 199€, 219€, 269€ et 289€.