Aujourd’hui Epic Games vous offre le jeu Solitairica

Epic Games continue de faire des heureux en cette fin d’année et offre aujourd’hui le jeu Solitairica. Vous pouvez obtenir le jeu gratuitement en vous rendant sur cette page jusqu’à ce soir 17 heures. Passé ce délai, c’esst un nouveau titre qui sera proposé gratuitement à sa place.

Solitairica mêle combat de type jeu de rôle et progression rogue-like complexe, le tout dans l’univers du solitaire ! Dans le monde de Myriodd, tous les cœurs ont été brisés par l’horrible empereur Stuck !

Le grand Kismet vous apprendra à affronter des ennemis avec le pouvoir du solitaire et les quatre énergies : attaque, défense, agilité et volonté.

Chaque joueur vivra une aventure unique avec ses propres défis, sa horde d’ennemis en perpétuelle évolution, et une grande variété d’objets et de sorts à découvrir. Affrontez vos ennemis avec de la force brute, ou avec des combos astucieusement construits. Anéantissez les armées de Stuck !