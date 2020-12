Black Friday : 109€ le SSD M.2. PNY CS3030 de 1 To

Le SSD PNY XLR8 CS3030 s’affiche cet après midi à seulement 109,99€ sur Amazon.fr en version 1 To. Un très bon prix pour ce SSD et cette capacité de stockage.

Pour rappel, le CS3030 est un SSD M.2. qui exploite une interface PCI-Express 3.0 4x compatible avec la norme NVMe 1.3. Il exploite de la mémoire NAND Flash TLC 3D et il embarque un contrôleur Phison PS5012-E12. La version 1 To offre des débits de 3.500 Mo/s en lecture et de 3.000 Mo/s en écriture.

– PNY CS3030 1 To à 109,99€ sur Amazon.fr

