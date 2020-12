Black Friday : le moniteur 27″ ASUS TUF Gaming VG279Q1A à 219€ sur Materiel.net

Le moniteur ASUS TUF VG279Q1A est un écran gaming qui dispose d’une dalle IPS de 27 pouces supportant une définition Full HD (1920 x 1080). L’écran offre la particularité de supporter une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz ! Et bonne nouvelle : il est bradé en ce moment au prix de 219,95€ sur Materiel.net durant le Black Friday.

Le reste des caractéristiques est plutôt à l’avenant puisqu’on retrouve sur ce modèle un temps de réponse de 1 ms, un contraste de 1000:1 , une luminosité de 250 cd/m² et des angles de vision de 178/178°. A noter le support de la technologie FreeSync Premium et des technologies “Low Blue” (pour réduire les émissions de lumière bleue) et “Flicker Free” (pour réduire le scintillement).

Au niveau de sa connectique, l’écran offre 2 ports HDMI, un DisplayPort et une sortie casque. Il intrègre aussi des haut parleurs 2 x 2 Watts.

– Moniteur 27″ ASUS Tuf Gaming VG279Q1A à 219,95€ sur Materiel.net

Voir toutes les offres du Black Friday