Black Friday : le SSD Samsung 970 EVO Plus de 1 To à 174€ !

Le performant SSD Samsung 970 EVO Plus de 1 To est disponible en ce moment au prix de 174,99€ sur Amazon.fr pour le Black Friday. C’est un excellent tarif pour ce SSD au format SSD M.2. qui tire partie d’une interface PCI EXpress 3.0 4x compatible avec la norme NVMe.

Pour rappel, ce SSD exploite un contrôleur Phoenix et de la mémoire NAND Flash 3D TLC en 96 couches. Et il propose des taux de transferts de 3.500 Mo/s en lecture et de 3.300 Mo/s en écriture, et jusqu’à 600.000 IOPS en lecture et 550.000 IOPS en écriture 4K.

-> SSD Samung 970 EVO Plus 1 To à 174,99€ sur Amazon.fr