Les disques durs Seagate Barracuda 2 To et Seagate IronWolf 4 To sont en promotion durant la Black Friday Week.

Black Friday : les disques durs Seagate Barracuda et IronWolf à prix réduits

Les disques durs Seagate Barracuda 2 To et Seagate IronWolf 4 To sont en promotion durant la Black Friday Week :

Seagate Barracuda 2 To

Le Seagate Barracuda de 2 To est dispo à 44,99€ sur CDiscount. Ce modèle de 3,5 pouces dispose également d’une interface SATA III à 6 Gb/s. Il tourne à 7.200 tours par minute et embarque 256 Mo de mémoire cache. Au niveau des débits, il est question de 210 Mo/s.

Seagate IronWolf 4 To

La version 4 To du disque dur Seagate IronWolf est disponible au prix de 89,99€ sur CDiscount. Pour rappel, les IronWolf sont prévus pour fonctionner dans un NAS (si possible par paire). Ce disque dur exploite la technologie d’écriture CMR. Il embarque 64 Mo de mémoire cache et il fonctionne à la vitesse de 5.900 tours par minute.