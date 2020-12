Black Friday : SSD Samsung 860 EVO de 500 Go (54€), 1 To (114€) et 2 To (199€)

Le SSD Samsung 860 EVO s’affiche à un bon prix sur Amazon.fr. Les modèles de 500 Go, 1 To et 2 to sont concernés par cette promo.

– le SSD Samsung 860 EVO de 500 Go à 54,99€ sur Amazon.fr

– le SSD Samsung 860 EVO de 1 To à 114,99€ sur Amazon.fr

– le SSD Samsung 860 EVO de 2 To à 199,99€ sur Amazon.fr

Pour information, la gamme 860 EVO de Samsung embarque de la NAND Flash TLC 64 couches Chaque disque offre des taux de transferts de 550 Mo/s en lecture et de 520 Mo/s en écriture, le tout avec 98K/90K en lecture/écriture 4K.