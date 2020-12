Black Friday : 599€ le PC portable gaming DELL G3 15-3500 (après ODR)

Pour les gamers qui veulent s’équiper d’une machine portable, sachez que le PC portable gaming DELL G3 15-3500 est trouvable à un très bon prix en ce moment à l’occasion du Black Friday. Avant toute chose, il faut savoir que cet ordinateur est doté d’un écran Full HD de 15,6 pouces et qu’il embarque les composants suivants : un processeur Intel Core i5-10300H cadencé à 4,5 GHz, 8 Go de RAM DDR4, une carte graphique GeForce GTX 1650 avec 4 Go de mémoire et un SSD M.2. NVMe de 256 Go.

Le DELL G3 15-3500 est affiché au prix de 699,99€ sur FNAC.com. C’est un déjà un bon tarif en soi mais il est possible de réduire encore le prix de la machine grâce à une ODR (Offre de Remboursement) d’un montant de 100€ proposé par le constucteur. Voir le détail de l’ODR ici. Au final, après remboursement le DELL G3 15-3500 revient donc à 599,99€.

– DELL G3 15-3500 à 599,99€ (après ODR)

