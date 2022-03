Bon Plan : 293€ le disque dur Toshiba MG09 de 18 To

Lancé il y a tout juste un an, le disque dur Toshiba MG09 d’une capactié de stockage de 18 To vient de voir son prix passer à 293€.

Lancé il y a tout juste un an, le disque dur Toshiba MG09 d’une capactié de stockage de 18 To vient de voir son prix passer sous la barre des 300€. On peut en effet dégoter ce modèle de grande capacité à seulement 293€ sur Alternate.fr.

Pour rappel, le Toshiba MG09 offre une capacité de 18 To. Il peut être utilisé aussi bien par les entreprises que par les particuliers qui souhaitent sauvegarder de grosses quantitées de données.

Le disque dur est un modèle de 3,5 pouces qui exploite une interface SATA III à 6 Gb/s. Il fonctionne à 7.200 tours par minute et il tire partie de la technologie d’écriture CMR (enregistrement magnétique conventionnel)

Le MG09 de 18 To se compose de 9 plateaux (de 2 To chacun) placés sous hélium. Le constructeur promet des débits de 268 Mo/s et une endurance de 550 To par an.