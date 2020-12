Bon Plan : 81€ le SSD portable SanDisk Extreme de 500 Go

La version 500 Go du SSD portable SanDisk Extreme est dispo en ce moment au prix de 81,68€ sur Amazon.fr. Le disque est assez compact, il mesure : 96 x 50 x 9 mm et pèse seulement 40 grammes. Ce SSD offre aussi l’avantage d’être résistant aux chocs, aux chutes et à la poussière.

Pour la petite histoire, sachez que le SSD portable SanDisk Extreme est doté d’une connectique USB C mais un adaptateur USB C vers USB A est également fourni avec le SSD afin de pouvoir brancher le disque sur les machines récentes comme sur les plus anciennes. Au niveau des débits, le fabricant annonce des taux de transferts de 550 Mo/s en lecture et de 500 Mo/s en écriture.

– SSD portable SanDisk Extreme à 81,68€ sur Amazon.fr