Bon Plan : 89€ le SSD Kingston A400 de 960 Go !

En manque de stockage ? Besoin d’un plus gros SSD pour stocker votre OS et vos logiciels préférés ? Et bien bonne nouvelle : la version 960 Go du SSD Kingston A400 est en promo en ce moment à à 89,98€ sur Amazon.fr

Comme vous pouvez le constater, c’est un excellent prix pour ce SSD qui offre une quantité de stockage confortable et qui embarque un contrôleur Phison S11 et de la mémoire NAND Flash TLC 15 nm d’origine Toshiba. Au niveau des peformances ce disque offre des taux de transferts de 500 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture.

– Kingston A400 960 Go à 89,98€ sur Amazon.fr