Bon Plan : 92€ le disque dur Seagate Expansion de 6 To !

Le disque dur externe Seagate Expansion de 6 To est en ce moment en promotion au prix de 92,61€ sur Amazon.de (la version allemande d’Amazon). Le disque exploite une connectique USB 3.0. Il est alimenté via un adaptateur secteur (fourni). A noter que le disque dur mesure 17,6 x 3,7 x 12,1 cm et pèse 948 grammes.

-> Seagate Expansion 6 To à 92,61€ sur Amazon.de

A noter que des frais de livraison s’appliquent sur Amazon.de contrairement à Amazon.fr. Au final, le disque dur à 102,18€ livraison comprise ce qui est toujours moins cher qu’en France où il s’affiche à 111,68€ sur Amazon.fr.