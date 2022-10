Ce n’est pas la première fois que la micro SDXC SanDisk Ultra de 512 Go est en promo sur le net. Mais aujourd’hui c’est en France et la livraison est gratuite.

Bon Plan : la carte mémoire micro SDXC SanDisk Ultra de 512 Go à 52€ en France (livraison gratuite)

Ce n’est pas la première fois que la carte mémoire micro SDXC SanDisk Ultra d’une capacité de 512 Go est en promotion sur le net. On l’a déjà croisé à plusieurs reprises à de très bons tarifs. Mais généralement il s’agissait d’une vente à l’étranger (sur Amazon.de ou ailleurs) et il fallait par conséquent ajouter au tarif initial le coût des frais d’envoi.

Aujourd’hui, la bonne nouvelle c’est que la Sandisk Ultra de 512 Go est en promo en France et la livraison est gratuite. La carte s’affiche au tarif de 52,65€ sur Amazon.fr. C’est un super prix pour cette carte mémoire de grande capacité qui pourra être utilisée avec de nombeux appareils comme par exemple un smartphone, une tablette, une console de jeux, une Nintendo Switch, etc..

Par contre pour une utilisation dans un drone ou une caméra sportive (style GoPro) il faudra lui préférer la SanDisk Extreme, une micro SDXC autrement plus performante et endurante mais aussi bien plus chère… (109€)

La Sandisk Ultra de 512 Go avec sa capacité de stockage énorme vous permettra de stocker une grosse quantité de fichiers que ce soit des photos, des vidéos, des jeux, des apps, des roms, etc…

Pour information, la carte SanDisk Ultra de 512 Go est un modèle de classe 10 qui répond aux normes U1 et A1. Elle offre des taux de transferts de 120 Mo/s. A noter qu’elle est livrée avec un adaptateur microSD vers SD afin de pouvoir l’utiliser avec quasiment n’importe quel appareil du marché.