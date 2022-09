Bon Plan : la microSDXC SanDisk Ultra de 128 Go est à 17,94€ sur Amazon.fr

Que ce soit pour stocker des données ou pour enregistrer des photos et des vidéos, on a toujours besoin d’une carte mémoire avec soi…

Que ce soit pour stocker des données ou pour enregistrer des photos et des vidéos, on a toujours besoin d’une carte mémoire avec soi… Et ça tombe bien en ce moment, la carte mémoire micro SDXC SanDisk Ultra de 128 Go s’affiche à 17,94€ sur Amazon.fr.

Pour rappel, cette carte mémoire de 128 Go offre des taux de transferts qui peuvent atteindre 120 Mo/s. C’est un modèle de classe 10 qui répond aux normes UHS 1 et A1. Elle est suffisamment véloce pour être utilisée dans une console de jeux Nintendo Switch, une console de jeux rétro, un GPS, un smartphone ou une tablette.

Cette carte vous permettra d’étendre facilement et à moindre coût la capacité de stockage de n’importe quel appareil qui supporte le format de cartes mémoire micro SD.