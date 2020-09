Bon Plan : le disque dur Seagate Expansion Desktop de 8 To est de retour à 126€ sur Amazon

Si vous êtes à la recherche d’un disque dur de grande capacité pour sauvegarder vos données, voilà une offre qui vaut le détour ! En ce moment, le disque dur externe USB 3.0 Seagate Expansion Desktop d’une capacité de 8 To s’affiche au prix de 126,90€ sur Amazon.de (la version allemande d’Amazon).

– Seagate Expansion Desktop à 126,90€ sur Amazon.de

A noter que des frais d’envoi s’appliquent sur Amazon.de contrairement à Amazon.fr. Au final le disque dur vous reviendra à 137,89€ livraison comprise (ce qui reste toujours moins que les 183,99€ demandés par Amazon.fr)

C’est un très bon tarif pour ce disque dur externe qu’on a testé récemment sur Bhmag.

Pour rappel, on a pu mesurer avec celui-ci des débits de 187,5 Mo/s en lecture et de 145,9 Mo/s en écriture via Crystal Disk Mark.

Les plus bidouilleurs d’entre vous pourront également s’amuser à ouvrir et démonter le boitier afin d’extraire le disque dur qu’il contient en vue de l’installer directement dans un PC ou autres… En effet, on trouve à l’intérieurun disque dur Seagate Barracuda 8 To tout ce qu’il y a de plus classique (et qui vaut habituellement bien plus cher)

Vidéo du démontage :