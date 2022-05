Bon Plan : le disque dur WD Elements Desktop 10 To à 169€ sur Amazon

Le disque dur WD Elements Desktop est un disque dur externe qui équipé d’une connectique USB 3.0. Il mesure 13,5 x 4,8 x 16,58 cm et pèse 950 grammes. C’est typiquement un disque dur à poser sur son bureau ou près de sa TV afin de stocker une très grosse quantité de données (fichiers bureautique, vidéos, films, musique, etc…)

Le disque dur WD Elements Desktop de 10 To est disponible en ce moment au prix de 169€ sur Amazon.de, la version allemande du site Amazon. Un très bon prix pour un HDD externe de cette capacité.

Lors d’un bon plan précédent, un lecteur nommé Baptiste nous avait signalé que le WD Elements Desktop est démontable facilement, et généralement à l’intérieur on trouve un disque dur WD RED de 10 To tout ce qu’il y a de plus classique. il est donc possible d’extraire le disque dur en vue de l’installer soit dans un PC ou même un NAS, un peu comme on l’a fait récemment avec un HDD Seagate.

A noter que sur Amazon.de des frais d’envoi s’appliquent. Au final, le disque revient à 176,90€ port compris ce qui reste moins cher qu’en France où il est facturé 199,01€.