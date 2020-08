Bon Plan : le SSD Crucial MX500 de 1 To est à 96€ sur Amazon

Bonne nouvelle : la version 1 To du SSD Crucial MX500 est en ce moment bradé au tarif de 96,51€ sur Amazon.de (la version allemande d’Amazon). A ce prix il faut toutefois ajouter le montant des frais d’envoi puisqu’ils sont payant sur Amazon.de contrairement à Amazon.fr, ce qui revient au final à 104,43€ livraison comprise.

Pour rappel, le Crucial MX500 de 1 To est animé par un contrôleur Silicon Motion SM2258 et il exploite de la mémoire NAND 3D TLC à 64 couches. Du côté des perfs, on a droit à des débits de 560 Mo/s en lecture et de 510 Mo/s, le tout avec 95.000 / 90.000 iOPS en lecture / écriture 4K.

-> SSD Crucial MX500 de 1 To à 96,51€ sur Amazon.de (+ port)

Le Crucial MX500 de 1 To est un excellent SSD que l’on a déjà eu l’occasion de tester sur Bhmag il y a quelques mois.