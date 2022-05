Bon Plan : le prix du SSD Crucial MX500 2 To tombe à 168,99€

La version 2 To du SSD Crucial MX500 vient de voir son prix chuter à seulement 168,99€ chez plusieurs enseignes. Un tarif plutôt intéressant pour un SSD de cette marque et de cette capacité.

Rappelons au passage que le MX500 est un SSD au format 2,5 pouces qui est animé par un contrôleur Silicon Motion SM2258. Il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 64 couches et il propos des débits de 560 Mo/s en lecture et de 510 Mo/s en écriture, et jusqu’à 95.000 iOPS et 90.000 iOPS en lecture/écriture 4k aléatoires.

Pour information on a déjà testé deux modèles Crucial MX sur le site : notre test du MX500 de 500 Go et notre test du MX500 de 1 To.