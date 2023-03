Bon Plan : les SSD PNY CS900 de 120 Go à 2 To à prix déglingo

Bonne nouvelle pour les amateurs de stockage : les SSD PNY CS900 sont en ce moment en promo sur CDiscount à prix rikiki. Pour rappel, les CS900 sont des SSD de 2,5″ SATA III qui mesurent 7 mm d’épaisseur. Ils sont équipés d’un contrôleur Phison S11 et ils proposent des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 560 Mo/s en lecture et jusqu’à 460 Mo/s en écriture.

Les modèles de 120 Go, 240 Go, 480 Go, 1 To et 2 To sont à petits prix :