Synology ajoute un SSD de 7 To dans sa gamme SAT5210

Synology étoffe sa gamme de SSD SAT5210 avec un nouveau modèle de plus grande capacité. Pour rappel, ce SSD de 2,5″ SATA a été lancé en décembre 2021. Il existait jusqu’à présent en version 480 Go, 960 Go, 1,92 To et 3,84 To.

Désormais il faudra compter également sur une version offrant une capacité de stockage de 7 To. Grâce à celle-ci les utilisateurs et notamment les entreprises qui sont le principal public visé par ce nouveau SSD pourront stocker et sauvegarder une plus grande quantité de données.

Le SSD Synology SAT5210 de 7 To est annoncé avec des taux de transferts de 530 Mo/s en lecture et de 500 Mo/s en écriture, tandis que le nombre d’iOPS atteint 97K en lecture 4K et 50K iOPS en écriture 4K.

Avec une endurance de 11.460 To et une garantie de 5 ans, le SSD de 7 To sera disponible prochainement dans le commerce. Pour le moment, on ne connaît pas encore son prix de vente mais il devrait se situer certainement aux alentours de 2000€, sachant que le modèle de 3,84 To se négocie à un peu plus de 1.200€.